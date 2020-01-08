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ريال مدريد يضع عينه على مهاجم جديد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق الإسباني جدد اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم جديد، بالرغم من امتلاكه الثنائي كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش، بالإضافة إلى ماريانو دياز.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن النادي الملكي يستهدف التعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني.

ويأتي هذا الاهتمام من العملاق الإسباني، بينما مدّد الدولي الألماني عقده مع لايبزيج مؤخرًا حتى صيف عام 2023.

رغم ذلك، لا يبدو رحيل فيرنر عن ملعب ريد بول أرينا مستحيلًا، لا سيما وأن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا يمنحه فرصة مغادرة النادي وقتما شاء.

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كما أبدى نادي العاصمة الإسبانية استعداده لدفع 80 مليون يورو، نظير جلب فيرنر إلى البرنابيو الصيف المقبل.

وكان فيرنر قد ارتبط طوال الفترة الماضية بعدة أندية أوروبية، على رأسها بايرن ميونخ وتشيلسي.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو، إلا أنه لا يشارك بصفة أساسية.

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