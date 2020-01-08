صلاح ينال جائزة هدف الشهر في ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، نال جائزة هدف الشهر مع عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي لليفربول، فإن هدف صلاح في شباك ريد بول سالزبورغ بالجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حصل على أكبر عدد من الأصوات.

وجاء هدف صلاح في شباك سالزبورغ من زاوية شبه مستحيلة، بعد مروره من حارس المرمى، ولعب الكرة بيمناه.

وحصد المركز الثاني، هدف ترينت ألكسندر أرنولد في شباك ليستر سيتي، ثم هدف ديفوك أوريجي الثاني في إيفرتون.

وفي المركز الرابع، جاء هدف روبرتو فيرمينو في مرمى فلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية، وخامسا هدف صلاح في مرمى واتفورد.