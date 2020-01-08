شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي يطال مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت المواقع من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 في أوقات متفرقة. Advertisements وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها على مواقع القوات المشتركة في المنطقة ذاتها، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف. وأشارت المصادر أن القوات المشتركة رصدت تجمعات لمسلحي مليشيات الحوثي في أطراف الدريهمي. يذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد شنت هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي في أوقات سابقة ، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لها، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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