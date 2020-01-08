شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| رويترز: الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 قالت وكالة رويترز إن الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد أمريكية في العراق. Advertisements ولم يسفر الهجوم الذي استخدم فيه 22 صاروخا بالستيا عن إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

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