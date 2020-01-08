بي بي سي.. خامنئي: وجهنا صفعة موجعة للولايات المتحدة

الأربعاء 8 يناير 2020

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن بلاده وجهت صفعة قوية لأمريكا، فجر الأربعاء، وأن الانتقام أمر آخر، مشددا على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.



وقال خامنئي خلال كلمة له في مدينة قم إن “ما حدث الليلة الماضية كان “صفعة على وجه” أمريكا، مطالبا “القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة فورا”، معتبرا أن”الوجود الأمريكي مصدر إفساد في المنطقة.

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ووصف المرشد الأعلى في إيران، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ”الناجح”، مؤكدا أن “إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

في المقابل، أعلن البنتاغون أن إيران أطلقت فجر الأربعاء “أكثر من 12 صاروخا” على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، ملفتا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل “الرد” على هذه الضربة ردا على مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.