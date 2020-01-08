شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: إيران تنتهك سيادة العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 مساءً, 8 يناير 2020 م المناطق-الرياض قال سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوث، إن إيران تنتهك سيادة العراق بالهجوم على قاعدة عين الأسد.

ونشر هوث تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “إيران تنتهك سيادة العراق بالهجوم على قاعدة عين الأسد، وهذا بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته، فالعراق لا يستحق أن يكون ضحية حروب الآخرين”.

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