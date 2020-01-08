شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون : يجب ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والان نبدء بالتفاصيل

ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالهجوم الايراني على قواعد عسكرية أمريكية بالعراق،وقال :يجب ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة . وأضاف جونسون : نبذل كل ما بوسعنا لحماية المصالح البريطانية في المنطقة .

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