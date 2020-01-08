شكرا لقرائتكم خبر عن روما : سلامة جميع القوات الإيطالية في الهجوم الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة الدفاع الإيطالية سلامة جميع قواتها المتواجدة في قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل بشمال العراق، حيث تنشر إيطاليا 930 عسكريا في العراق.
يأتي هذا بعد قصف إيران لقاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق ردا على اغتيال الولايات المتحدة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل أيام.
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