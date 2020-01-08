شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: تلقينا رسالة شفهية من إيران بشأن الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، إن عادل عبد المهدي رئيس الحكومة تلقى رسالة شفهية من إيران بشأن الهجوم على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار.

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