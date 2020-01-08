شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تجلى سفيرها لدى العراق لأسباب أمنية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الخارجية البولندية عودة سفيرها لدى العراق بياتا بيكسا إلى بولندا لأسباب أمنية تتعلق بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (أيه.بي.سي. نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن الإجلاء جرى بناء على طلب من بريطانيا؛ حيث إن البعثة الدبلوماسية البولندية تقع في السفارة البريطانية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء السفير فقط بينما تواصل سفارتها في بغداد عملها.
وأعلنت بولندا - في وقت سابق - أن قواتها في العراق لم تتضرر من الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.
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