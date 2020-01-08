شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : كل المؤسسات الأمريكية معرضة للخطر في العراق والان نبدء بالتفاصيل

شددت وزارة الخارجية الألمانية مجددا تحذيراتها من السفر بالنسبة للعراق بعد الهجمات الجوية الإيرانية الأخيرة على قواعد عسكرية في العراق.

وجاء في إرشادات السلامة والسفر المحدثّة بالنسبة للعراق والتي نشرتها الخارجية الألمانية على موقعها اليوم الأربعاء: "فلتتجنبوا حاليا البنية التحتية المركزية. أية مؤسسات أمريكية معرضة للخطر بصفة خاصة".

كما يتم تقييم الوضع الأمني بالنسبة للمنطقة الشمالية الكردية التي تعد آمنة نسبيا حتى الآن بشكل مختلف حاليا أيضا؛ فبينما تم التحذير مساء أول أمس الاثنين "من الرحلات غير الضرورية في إقليم كردستان العراق" فقط ، جاء حاليا في إرشادات السفر: "يتم التحذير بشدة مؤقتا من أية رحلات إلى إقليم كردستان-العراق بسبب الوضع الأمني غير الواضح".

ولكن لم يتم توسيع نطاق التحذير العام من السفر الساري منذ أعوام في بقية مناطق البلاد، إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية.