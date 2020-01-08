شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق حساب «كونا» على «تويتر».. وسحب القوات الأمريكية «خبر كاذب» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن اختراق حسابها عبر "تويتر"، وتم نشر خبر كاذب على لسان وزير الدفاع، بإنه تلقى رسالة من قائد القوات الأمريكية في الكويت تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها غضون الأيام الثلاثة المقبلة من معسكر عريفجان.

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