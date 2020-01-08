شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير قاعدة إرهابية ومقتل 6 مسلحين في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوات الأمن البوركينية قتلها أمس ستة مسلحين في مدينة بيسيلا بوسط شمال بوركينا فاسو. وأضاف بيان صادر عن الشرطة البوركينية، أن الهجوم الذي استهدف مجموعة من الإرهابيين يتمركزون في المنطقة، أسفر كذلك عن تدمير قاعدة إرهابية ، والاستيلاء على أسلحة وعتاد عسكري وذخائر. وأشار المصدر إلى إصابة عنصرين من الشرطة بجروح خلال العملية.

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