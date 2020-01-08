العراق يتعادل مع استراليا في افتتاح كأس آسيا تحت 23 عاماً

رياضة 2020-01-08 | 13:11 1,491 مشاهدة تعادل المنتخب الاولمبي مع نظيره الأسترالي 1-1، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد ثاماسات في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند. وتقدم منتخب أستراليا عبر هدف رينو بيسكوبو في الدقيقة (61) قبل أن يدرك العراق هدف التعادل بواسطة محمد قاسم في الدقيقة (76). وسيواجه المنتخب الأولمبي نظيره البحريني يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من البطولة.



ويشارك في البطولة 16 منتخباً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. ويشارك في البطولة 16 منتخباً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

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