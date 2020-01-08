وفاة رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة

رياضة 2020-01-08 | 12:53 586 مشاهدة توفي رئيس الاتحاد العراقي المركزي بتنس الطاولة، كاظم خزعل، بعد صراع مع المرض. وقال وزير الشباب والرياضة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة الاستاذ كاظم خزعل رئيس الاتحاد العراقي المركزي بتنس الطاولة". وأضاف "لا يسعنا الا نعزي اهله وذويه والوسط الرياضي بهذا المصاب الجلل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".



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