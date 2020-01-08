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اكتشاف كوكب يشبه الأرض من المحتمل أن يكون مسكونا

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عثر تلسكوب "تيس" الذي يسمى "صياد الكواكب" على أول كوكب بحجم كوكب الأرض من المحتمل أن توجد عليه حياة وأن يكون صالحا للسكن.

وقالت الوكالة الفضائية الدولية ناسا، إن التلسكوب اكتشف كوكبا يدعى "TOI 700 d".

 

ويدور الكوكب المكتشف الجديد حول القزم الأحمر (نجم صغير وبارد نسبيًا) والذي يقع على مسافة تزيد قليلاً عن 100 سنة ضوئية في الجزء الجنوبي من كوكبة أبو سيف، ويتلقى الكوكب من القزم 86٪ من الطاقة التي تعطيها الشمس للأرض.

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ورصد التلسكوب الكوكب لمدة 11 شهر ولم ينبعث عنه أي وميض خلال هذا الوقت ما يزيد من احنمال أن يكون الكوكب صالحا للعيش.

 

وقال مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا بول هيرز في واشنطن "تم تصميم التلسكوب TESS خصيصًا للعثور على كواكب بحجم الأرض تدور حول النجوم القريبة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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