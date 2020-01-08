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تحالف القوى يدين 'الصمت' الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة العراقية

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أصدر تحالف القوى العراقية، الاربعاء، بيانا بشأن القصف الايراني الذي تعرضت له قاعدة عين الاسد غربي البلاد، وفيما دان "الصمت" الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة العراقية وضعف اجراءاتها في ضمان سلامة الأرض والمواطنين العراقيين.
وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سيدة الأراضي العراقية من أي انتهاك ومن أي جهة كانت اقليمية أو دولية، ورفع شكواها إلى مجلس الأمن الدولي؛ من أجل ضمان حقوق العراق السيادية أرضا وشعبا".

وتابع، أن "بالوقت الذي ندين انتهاك السيادة العراقية، فاننا نطالب دول الجوار والولايات المتحدة الأميركية باحترام سيادة العراق والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول"، داعيا الشركاء الى "تحمل مسؤوليتهم الدستورية، واتخاذ قرار مسؤول في ترشيح شخصية مقبولة وطنيا، لأنتاج حكومة عراقية فاعلة قادرة على إدارة ملف السياسة الخارجية، وتنظيم علاقات العراق و حفظ سيادته".

وتعرضت قاعدة عين الاسد في الانبار وقواعد عسكرية اخرى للتحالف الدولي فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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