تحالف القوى يدين 'الصمت' الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة العراقية

أصدر تحالف القوى العراقية، الاربعاء، بيانا بشأن القصف الايراني الذي تعرضت له قاعدة عين الاسد غربي البلاد، وفيما دان "الصمت" الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة العراقية وضعف اجراءاتها في ضمان سلامة الأرض والمواطنين العراقيين.
وتابع، أن "بالوقت الذي ندين انتهاك السيادة العراقية، فاننا نطالب دول الجوار والولايات المتحدة الأميركية باحترام سيادة العراق والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول"، داعيا الشركاء الى "تحمل مسؤوليتهم الدستورية، واتخاذ قرار مسؤول في ترشيح شخصية مقبولة وطنيا، لأنتاج حكومة عراقية فاعلة قادرة على إدارة ملف السياسة الخارجية، وتنظيم علاقات العراق و حفظ سيادته".
وتعرضت قاعدة عين الاسد في الانبار وقواعد عسكرية اخرى للتحالف الدولي فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.
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