انقاذ سائق بانقلاب عجلة تعود للسفارة الايرانية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانقاذ سائق اثناء انقلاب عجلة تعود للسفارة الايرانية في العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عجلة نوع سنتافيا تعود للسفارة الايرانية في بغداد انقلبت قرب ساحة النسور وسط العاصمة". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم انقاذ سائق العجلة من قبل فريق البحث والانقاذ الدولي التابع الى مديرية الدفاع المدني"، مؤكدتا أن الحالدث عرضي ولم تسجل به خسائر بشرية".

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