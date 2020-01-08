الهجمات الإيرانية في العراق.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تطالعون: البنتاجون: إيران أطلقت 12 صاروخا على قواتنا بالعراق، الإخواني خالد المشري.. "عميل" قطر وتركيا لتمزيق ليبيا، "العثمانيون الجدد".. خدعة أردوغان للسطو على ثروات المتوسط، وزير لبناني: نرفض أن يزج حزب الله بنا في الصراع الأمريكي الإيراني، ترامب: جارٍ تقييم أضرار القصف الإيراني ولدينا أقوى جيش بالعالم، سقوط 9 صواريخ على قاعدة عين الأسد بالأنبار غربي العراق إثيوبيا: ملتزمون بملء سد النهضة دون الإضرار بدولتي المصب.

كما تقرأون أيضا: اجتماع رباعي بالبيت الأبيض لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية، تحليق مكثف للطيران العسكري في سماء بغداد، عضو بالكونجرس: إيران تلجأ لخيار الحرب باستهدافها قواتنا، الحكومة اليمنية تتبرأ من تحركات وزير النقل في تركيا: لا تمثلنا، واشنطن تحظر الطيران المدني من التحليق فوق إيران والعراق، قرقاش: تهدئة الأوضاع بالمنطقة وخفض التصعيد ضرورة ملحة، وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، سي إن إن: تحذيرات ساعدت على تحصين الجنود الأمريكيين من صواريخ إيران، بوينج 737 الأوكرانية.. عطل فني يودي بحياة 176 شخصا.

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وفي الاقتصاد: خسائر في أسواق آسيا بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، أسهم أرامكو السعودية تنخفض بعد الضربة الإيرانية، أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر، النفط يستقر بعد صعود "قوي" إثر الضربة الإيرانية، أعلى من 1600 دولار.. الذهب يقفز لذروة 7 سنوات بعد هجوم إيران، تقرير: شركات أمريكية كبرى تدير استثماراتها بالمنطقة من الإمارات، الدولار يتمسك بمكاسبه وتذبذب الين بعد هجمات إيرانية.

وعلى الصعيد الرياضي: ساديو ماني.. قصة كفاح من الفقر إلى أفضل لاعب أفريقي.

وفنيا: "جوكر" يتصدر ترشيحات جوائز بافتا البريطانية.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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