أوكرانيا: ننتظر انتهاء التحقيقات لتحديد أسباب تحطم الطائرة بإيران

طالبت أوكرانيا، الأربعاء، بعدم التسرع في الاستنتاجات حول أسباب حادث تحطم طائرتها في إيران، الذي أودى بحياة 176 شخصا قبل الانتهاء من التحقيقات الرسمية.



وقال أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أوليكسي دانيلوف، في بيان، إنه وفقا للمعلومات المتعلقة بالعمليات، كان على متن رحلة من طراز بوينج 737 PS 752 التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، اثنان من ركاب أوكرانيين و9 من أفراد الطاقم، وبقية الضحايا من مواطني دول أجنبية.

وأشار إلى أن الطائرة تحطمت بعد المغادرة من مطار الخميني في طهران.

ونوه بأنه عُقد اجتماع بمقر العمليات، الذي تم إنشاؤه بسبب تحطم الطائرة، تم بعد وقت قصير من تلقي المعلومات حول الأحداث التي وقعت في مطار طهران من جهاز الاستخبارات الخارجية في أوكرانيا.

وأضاف: "بناءً على تعليمات من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، تم إنشاء مقر للعمليات على الفور لتوضيح جميع ظروف المأساة. لدينا بالفعل كمية معينة من المعلومات لفهم ما يجري".

في الوقت نفسه، حث دانيلوف على عدم التسرع في الاستنتاجات حول أسباب تحطم الطائرة قبل الانتهاء من التحقيق الرسمي.

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ولفت دانيلوف إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر الآن تأكيدا من إيران بمغادرة آمنة للطائرتين الأوكرانيتين اللتين ستنقلان الضحايا أيضا، كما يخطط الخبراء المحليون للذهاب إلى طهران لمعرفة جميع ظروف الكارثة.

ويشير موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف، وأنها من طراز بوينج 737-إن جي وعمرها 3 أعوام فقط.

وقال متحدث باسم شركة بوينج: "إن الشركة على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران وإنها تجمع المزيد من المعلومات".

وأعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية لإيران إلى أجل غير مسمى.

وعائلة الطائرة 737 واجهت مصاعب كثيرة الفترات السابقة خاصة طائرة الجيل الرابع منها 737 ماكس.

ومنعت الشركة تحليق أسطول طائراتها من طراز 737 ماكس في مارس/آذار بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز؛ ما أدى إلى مقتل 346 شخصا.

وأظهرت تقارير فنية أن هذا الطراز يحوي مشكلات فنية في نظام التوجيه والمكابح، قد تتسبب في كوارث جوية.

ورأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شركة بوينج الأمريكية أخفت عن شركات الطيران معلومات حول المخاطر المرتبطة بميزة جديدة في نظام التحكم في طائرات بوينج من طراز 737 ماكس 8 وماكس 9 الجديدة، من شأنها أن تسبب كوارث جوية، بسبب وظيفة جديدة في نظام التحكم.