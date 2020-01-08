توقيف العشرات في حملة ضد "الإخوان" بطاجيكستان

أوقفت السلطات في طاجيكستان العشرات من المشتبه في انتمائهم إلى جماعة "الإخوان" الإرهابية المحظورة، أغلبهم من العاملين في قطاع التعليم، وفق إعلام محلي.



وأفادت شبكة أخبار راديو "أوزودي" المحلية في طاجيكستان، بأن السلطات احتجزت 27 شخصا على الأقل في مداهمات خلال الأيام الماضية، بينهم أساتذة جامعات ورؤساء مجالس محلية.

وفي عام 2006، حظرت السلطات في طاجيكستان جماعة "الإخوان"، التي تأسست في مصر في عشرينيات القرن الماضي.

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وقال أقارب أحد المشتبه بهم الذين تحدثوا إلى "أوزودي"، إن رجال الأمن صادروا بعض الكتب أثناء تفتيش منزلهم.

وأشار موقع "بيوم" إلى تقديرات أعلى لعدد المحتجزين، تتراوح بين 100 و250 شخصا، منهم نحو 20 محاضرا جامعيا.

وأكد مصدر حكومي لموقع "يوراسيانت" أن هناك معلمين من بين المحتجزين، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وأضاف المصدر أن من بين المعتقلين مصريا يبلغ من العمر 60 عاما، اسمه علي منصور بيومي، وأسرته. وكان مدرسا في قسم الدراسات الشرق أوسطية في الجامعة الطاجيكية في دوشانبي.

وفي الوقت الراهن يتولى مكتب المدعي العام النظر في القضية، وتم تصنيفها على أنها سرية.