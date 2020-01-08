اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية وبث خبر عن الانسحاب الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرّض حساب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" للاختراق وبث خبرا عن انسحاب أمريكي من البلاد في غضون 3 أيام.
وقالت الوكالة عبر حسابها بعد استرجاعه: "تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)".
وأضافت الوكالة في سلسلة تغريدات أنها "تنفي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت".
جاء ذلك بعد أن بث الحساب خلال فترة اختراقه تغريدة لتصريحات منسوبة لوزير الدفاع الكويتي أحمد المنصور زعمت أن بلاده تلقت رسالة من الولايات المتحدة بأنها ستسحب قواتها في غضون الأيام الـ3 المقبلة من معسكر عريفجان.
وقام حساب الوكالة الرسمية على "تويتر" لاحقا بحذف الخبر بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.
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