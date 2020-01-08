انت الان تتابع نتنياهو: سنضرب بعنف أي دولة تحاول مهاجمة إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء من أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم، وأكد تأييده لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي.
وقال نتنياهو في القدس "كل من يحاول مهاجمتنا سيواجه أقوى ضربة".
وأضاف أن إسرائيل "تقف تماما" إلى جانب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه ينبغي تهنئة ترامب على تحركه "بسرعة وجرأة وحزم".
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