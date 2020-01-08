انت الان تتابع محامو غصن يفتحون النار على نيسان قبل مؤتمر صحفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كارلوس غصن

فتح محامو كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات النار على الشركة اليوم الأربعاء قبل ساعات من موعد مؤتمر صحفي مرتقب بشدة لغصن واتهموها باستغلال تحقيق داخلي "معيب" و"متحيز" في تدبير القبض عليه.

وقال الفريق القانوني الدولي في بيان إن نيسان تحاول منع غصن من دمج الشركة اليابانية مع شريكتها الفرنسية رينو، التي كان يرأسها من قبل أيضا.

في الوقت نفسه منع محامو غصن اليابانيون ممثلي الإدعاء في طوكيو من الاستيلاء على كمبيوتر كان غصن يستخدمه على الرغم من فراره من اليابان في 29 ديسمبر كانون الأول.

وفر غصن من طوكيو، التي يواجه بها اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، إلى لبنان الذي لا يرتبط مع اليابان باتفاق لتسليم المطلوبين.

وقال غصن إنه فر من نظام قضائي "فاسد" في اليابان بعدما أرجأت السلطات محاكمته حتى 2021.

ومن المنتظر أن يعقد غصن مؤتمرا صحفيا في بيروت في العاشرة مساء بتوقيت اليابان (13:00 بتوقيت جرينتش). وسبق أن تحدث دفاعا عن نفسه في المحكمة وأصدر بيانا مسجلا بالفيديو يدفع فيه ببراءته منذ القبض عليه في نوفمبر تشرين الثاني 2018 لكنه لم يتحدث علنا مع الصحفيين أو غيرهم للدفاع عن نفسه.

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وقال غصن إنه سيحارب لاستعادة سمعته.

وقال محاموه إن نيسان لم تحاول "ولو مرة" مقابلة رئيسها التنفيذي السابق أو إطلاعه على الأدلة التي ظلت تجمعها ضده.

وتحقق السلطات التركية واليابانية في كيفية فرار غصن إلى بيروت وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء لاعتقاله.

كما أصدرت السلطات اليابانية أمس الاثنين مذكرة اعتقال لكارول زوجة غصن بتهمة الشهادة الزور فيما يتصل بمعاملات زوجها المالية.

وقالت كارول لصحيفة لو باريزيان الفرنسية إن ممثلي الادعاء اليابانيين يسعون "للضغط على زوجها" قبيل مؤتمره الصحفي المرتقب في لبنان.