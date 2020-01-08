شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "كونا" تنفي خبر انسحاب القوات الأمريكية وتقول إن موقعها على تويتر تعرض لاختراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 نفت وكالة الأنباء الكويتية صحة خبر انسحاب القوات الأمريكية من الكويت والذي نشر على صفحة حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

Advertisements وأكدت الوكالة الرسمية أن حسابها على موقع تويتر تعرض للاختراق. وجاء الاختراق بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

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