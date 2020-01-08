شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| رويترز: الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت وكالة رويترز إن الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز.

Advertisements ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد أمريكية في العراق. ولم يسفر الهجوم الذي استخدم فيه 22 صاروخا بالستيا عن إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

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