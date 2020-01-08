شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وكالة أنباء الكويت تعلن اختراق حسابها على تويتر ونشر أكاذيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، كانون الثاني 08، 2020.

Advertisements وأضافت الوكالة أنه تم نشر خبر كاذب عن سحب القوات الاميركية خلال ٣ أيام من معسكر عريفجان. وجاء الاختراق بعد ساعات من استهداف إيران لقاعدتين أمريكيتين في العراق بعدة صواريخ

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