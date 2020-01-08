شكرا لقرائتكم رئيس وزراء العراق: طهران أبلغتنا بقصف الأميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن إيران أبلغت بلاده بضرباتها على الأميركيين في العراق.

وقال إن طهران أكدت لبغداد أن القصف سيقتصر على مواقع للجيش الأميركي.

وأضاف عبد المهدي: "لم تردنا حتى الآن أي أنباء عن خسائر بشرية في قواتنا أو القوات الأميركية".

Advertisements

وأكد أن هذه "الأزمة الخطيرة تهدد المنطقة والعالم بحرب مدمرة".

وشدد عبد المهدي على "رفض أي انتهاك لسيادة العراق والاعتداء على أراضيه".

وإلى ذلك، أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتلقي "رسالة شفوية رسمية من إيران بشأن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية على تطبيق "تليغرام".

وقتل سليماني الأسبوع الماضي في قصف أميركي على سيارته فور خروجه من مطار بغداد الدولي.