إيران تعثر على الصندوق الأسود الثانى للطائرة الأوكرانية المنكوبة وترفض تسليمه لأي جهة قبل فحصه

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء العثور على الصندوق الأسود الثانى للطائرة الأوكرانية التى تحطمت فى طهران، وكانت أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه للشرطة. ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وأعلن التلفزيون الرسمى الإيرانى اليوم مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخمينى، فى طهران، التى كانت تقل 180 شخصا.

وسقطت طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737 وعلى متنها 180 شخصا بعد إقلاعها من مطار الإمام الخمينى فى إيران بسبب مشاكل فنية.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، قالت أنها تحظر على شركات الطيران المدنى الأمريكية التحليق فى المجال الجوى للعراق وإيران والخليج وخليج عمان.

قال علي عابد زادة رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

وأضاف زادة "لم يتحدد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق حتى يتم تحليل بياناته"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية الـ 180 التي تحطمت بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

ورجحت وسائل إعلام دولية، أن الـ 180 راكبا الذين سقطت بهم الطائرة الأوكرانية، بعد إقلاعها من مطار الخمينى فى العاصمة الإيرانية طهران قد ماتوا جميعا، وأعلنت السلطات الإيرانية العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه للشرطة.