تفاصيل ليلة الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية بالعراق

يبدو أن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، لم يمر مرور الكرام، وتهديدات إيران التي جاءت حول ثأرها لمقتل قائدها، كانت على محمل الجد، وجاءت عواقبها وخيمة على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قُصفت قاعدتان تحت قيادتها في العراق، عن طريق صواريخ إيرانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

حيث استهدفت صواريخ باليتسية إيرانية عدة مواقع تقودها أمريكا في العراق، من ضمنها قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، بـ 13 صواريخا، أعلن مسؤول أمريكي إن قاعدة عين الأسد الجوية التي تم استهدافها بـ 13 صاروخا، كانت تستضيف قوات تقودها أمريكا بالعراق، وأشار إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي عليها.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية،عن مسؤول أمريكي، قوله إن القوات الأمريكية تتعرض لهجمات إيرانية باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ بعيدة المدى، مضيفة أن الهجوم "استهدف أكثر من موقع" بما فيها القاعدة، وفقًا لسكاي نيوز.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيانه الأول، مسؤوليته عن قصف المواقع الأمريكية، وأكد أن تلك العملية انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم، مضيفة: "إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق".

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- ومن جانبها، أعلنت واشنطن الساعة 3:22، أن صواريخ بالستية إيرانية استهدفت عدة مواقع لها في العراق، من ضمنها قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، بهجوم قوامه 13 صاروخا.

- وقال البيت الأبيض في الساعة 3:29، "نحن على علم بالهجوم على منشآت عراقية والرئيس ترامب أحيط علما"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

- وفي الساعة 3:34، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، للتشاور حول تطورات الهجمات الإيرانية على مواقع تقودها أمريكا في العراق، وحصر الخسائر.

- وحينما دقت الساعة 3:40، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انطلاق هجوم صاروخي ثان، على قاعدة أمريكية، في العراق، صباح اليوم.

- وبحلول الساعة 3:46، حلقت طائرات هليكوبتر أمريكية، عقب الهجوم الباليستي فوق قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.