توقيف عدد من مروجي المخدرات في مداهمة شقة في برج حمود

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه في إطار متابعتها المستمرة لمكافحة عمليات ترويج المخدرات وتعاطيها على جميع الأراضي اللبنانية، تقوم دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتكثيف إجراءاتها الميدانية والاستعلامية حيث تكثر هذه العمليات، وبخاصةٍ ضمن نطاق محافظة جبل لبنان وتحديداً في قضاء المتن، وذلك بهدف توقيف مروجي هذه المواد المخدّرة.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أحد المروجين -الذين يعملون لصالح عصابة لتجارة المخدرات تنشط في محلّة برج حمود- وتمكنت من توقيفه بالجرم المشهود، بتاريخ 4/1/2020، أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلّة المذكورة، ويدعى: _ م. أ. (مواليد عام ۲۰۰۰، سوري) كما تم توقيف: أ. أ. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، خلال شرائه المخدرات من المروّج، وأوقف بجرم تعاطي.
وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على: مظروفين بداخلهما مادة الكوكايين زنة المظروف الواحد /1.5/ غ. وثلاثة أجهزة خلوية.
وبالتزامن جرى مداهمة شقة تستخدمها العصابة لتخزين المخدرات في المحلة ذاتها، حيث جرى توقيف كل من: _ أ. د. (مواليد عام 1986، مكتومة القيد) _ أ. أ. (مواليد عام 1997، سوري) بتفتيش الشقة عُثر بداخلها على:
- /33/ مظروفاً من مادة الكوكايين زِنة المظروف الواحد /1.6/غ.
- /4/ مظاريف من النايلون بداخلها مادة باز الكوكايين.
- /9/ أكياس من النايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها /80/غ.
- /3/ أكياس من النايلون بداخلها مادة الكوكايين زِنة المظروف الواحد /16/غ.
- /4/ سجائر بداخلها مادة الحشيشة.
- /11/ حبة مخدّرة ومبلغ /1.290.000/ و/۲۰۰/ دولار أمريكي، وحقيبة توضع بداخلها المخدرات.
بالتحقيق مع المروجين، اعترفوا بأنهم ينشطون في مجال ترويج المخدرات لصالح التاجر (الحاج) ويستخدمون الشقة لتخزين المخدرات. كما اعترف أ. أ. بتعاطي المخدرات.
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