توقيف عدد من مروجي المخدرات في مداهمة شقة في برج حمود

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه في إطار متابعتها المستمرة لمكافحة عمليات ترويج المخدرات وتعاطيها على جميع الأراضي اللبنانية، تقوم دوريات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ بتكثيف إجراءاتها الميدانية والاستعلامية حيث تكثر هذه العمليات، وبخاصةٍ ضمن نطاق ​محافظة جبل لبنان​ وتحديداً في ​قضاء المتن​، وذلك بهدف توقيف مروجي هذه المواد المخدّرة.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أحد المروجين -الذين يعملون لصالح عصابة ل​تجارة المخدرات​ تنشط في محلّة برج حمود- وتمكنت من توقيفه بالجرم المشهود، بتاريخ 4/1/2020، أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلّة المذكورة، ويدعى: _ م. أ. (مواليد عام ۲۰۰۰، سوري) كما تم توقيف: أ. أ. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، خلال شرائه المخدرات من المروّج، وأوقف بجرم تعاطي.

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على: مظروفين بداخلهما مادة ​الكوكايين​ زنة المظروف الواحد /1.5/ غ. وثلاثة أجهزة خلوية.

وبالتزامن جرى ​مداهمة​ شقة تستخدمها العصابة لتخزين المخدرات في المحلة ذاتها، حيث جرى توقيف كل من: _ أ. د. (مواليد عام 1986، مكتومة القيد) _ أ. أ. (مواليد عام 1997، سوري) بتفتيش الشقة عُثر بداخلها على:

- /33/ مظروفاً من مادة الكوكايين زِنة المظروف الواحد /1.6/غ.

- /4/ مظاريف من النايلون بداخلها مادة باز الكوكايين.

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- /9/ أكياس من النايلون بداخلها مادة ​حشيشة الكيف​ زنتها /80/غ.

- /3/ أكياس من النايلون بداخلها مادة الكوكايين زِنة المظروف الواحد /16/غ.

- /4/ سجائر بداخلها مادة ​الحشيشة​.

- /11/ حبة مخدّرة ومبلغ /1.290.000/ و/۲۰۰/ ​دولار​ أمريكي، وحقيبة توضع بداخلها المخدرات.

بالتحقيق مع المروجين، اعترفوا بأنهم ينشطون في مجال ترويج المخدرات لصالح التاجر (الحاج) ويستخدمون الشقة لتخزين المخدرات. كما اعترف أ. أ. بتعاطي المخدرات.