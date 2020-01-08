القصيفي: نقابة المحررين كانت عبر تاريخها داعمة للقضية الفلسطينية ولحق العودة

أكد نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية ​جوزيف قصيفي​ أن "​نقابة المحررين​ كانت عبر تاريخها داعمة للقضية الفلسطينية ولحق العودة وشاركت في العديد من المناسبات المحلية والعربية والدولية نصرة لهذه القضية، وان الصحافة والاعلام في لبنان ما تهاونا يوما في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

وخلال استقباله تجمع الاعلاميين ​الفلسطينيين​ في لبنان، أشار قصيفي إلى أن "نقابة المحررين هي على تنسيق دائم مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين عبر الاتحاد العام للصحافيين العرب و​الاتحاد الدولي للصحافيين​ وان العلاقة بين النقابتين هي علاقة مميزة ودائمة".

وقد أصدر تجمع الاعلاميين الفلسطينيين في لبنان بيانا أكد فيه على "التنسيق الدائم مع الإعلام اللبناني ونقابة المحررين"، وأنه جرى البحث في "مجالات التعاون بين النقابة والتجمع لما فيه المصلحة المشتركة. وتم بحث بعض الافكار العملية لمتابعة التواصل والاتفاق على عقد اجتماعات دورية في هذا السياق". وعرض الوفد "أهداف التجمع الذي يرمي الى جمع الصحافيين والاعلاميين الفلسطينيين في لبنان في إطار نقابي واحد".