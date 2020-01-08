القاضي خوري استمع الى مقدمي إخبار ضد غصن

استمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الى إفادة المحاميين ​حسن بزي​ و​علي عباس​ في الإخبار المقدم منهما ومن زميلهما المحامي جاد طعمة ضد الرئيس السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​ بجرم دخول بلاد العدو الصهيوني والتعامل الاقتصادي معه. وقد أمهل المستمعان لتقديم بعض الإدلة الإضافية على أن يجري الإستماع الى كارلوس غصن في ​الساعات​ المقبلة.



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