الفرزلي: اللجان النيابية وافقت على مشروع يرعى شركات التوظيف الخاص

لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي اثر جلسة اللجان النيابية إلى ان "اللجان وافقت على مشروع يرعى شركات التوظيف الخاص الذي من شأنه ان يحفذ الشباب اللبناني على العمل والتطوير".
وعن جلسة اقرار الموانة، أوضح ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب الاسراع باعداد التقرير لكي يصار بشكل سريع إلى تعيين جلسة عامة للبدء بنقاش الموضوع".
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