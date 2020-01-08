الفرزلي: اللجان النيابية وافقت على مشروع يرعى شركات التوظيف الخاص

لفت نائب رئيس ​مجلس النواب​ إيلي الفرزلي اثر جلسة اللجان النيابية إلى ان "اللجان وافقت على مشروع يرعى شركات التوظيف الخاص الذي من شأنه ان يحفذ الشباب ال​لبنان​ي على العمل والتطوير".

وعن جلسة اقرار الموانة، أوضح ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب الاسراع باعداد التقرير لكي يصار بشكل سريع إلى تعيين جلسة عامة للبدء بنقاش الموضوع".