الجميل: الشعب رهينة عند طبقة سياسية غير قادرة على تشكيل حكومة مستقلة

التقى وفد من حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.
لفت النائب سامي الجميل بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إلى انه"تمنينا له عاما جميلا وعبرنا عن رغبة اللبنانيين بالتحرر التي نراها منذ اكثر من 6 اشهر من لبنان القديم ومن حالة الخطف التي موجود فيها".
واعتبر أنّ "حياة اللبنانيين مخطوفة والشعب يشعر انه رهينة عند 3 خاطفين: رهينة السلاح الذي في كل مرة نحمل قلبنا على يدنا عندما يحصل اي تطور في المنطقة، وحان الوقت ان يطمئن الشعب اللبناني لمستقبله".
وأشار الجميّل إلى أنّ "الشعب رهينة عند طبقة سياسية غير قادرة على تشكيل حكومة مستقلة وكفوءة وقادرة على انقاذ البلد"، مضيفًا أنّ "الشعب رهينة ايضا عند المصارف"، محمّلاً المسؤولين المسؤولية الاكبر.
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