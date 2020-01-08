الجميل: الشعب رهينة عند طبقة سياسية غير قادرة على تشكيل حكومة مستقلة

التقى وفد من ​حزب الكتائب​ برئاسة النائب سامي الجميّل متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم الأرثوذكس ​المطران الياس عودة​.

لفت النائب ​سامي الجميل​ بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إلى انه"تمنينا له عاما جميلا وعبرنا عن رغبة ال​لبنان​يين بالتحرر التي نراها منذ اكثر من 6 اشهر من لبنان القديم ومن حالة الخطف التي موجود فيها".

واعتبر أنّ "حياة اللبنانيين مخطوفة والشعب يشعر انه رهينة عند 3 خاطفين: رهينة ​السلاح​ الذي في كل مرة نحمل قلبنا على يدنا عندما يحصل اي تطور في المنطقة، وحان الوقت ان يطمئن ​الشعب اللبناني​ لمستقبله".

وأشار الجميّل إلى أنّ "الشعب رهينة عند طبقة سياسية غير قادرة على تشكيل ​حكومة​ مستقلة وكفوءة وقادرة على انقاذ البلد"، مضيفًا أنّ "الشعب رهينة ايضا عند ​المصارف​"، محمّلاً المسؤولين المسؤولية الاكبر.