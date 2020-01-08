اطلاق ورشة ترميم كنيسة مار منصور المهدمة في وسط بيروت

دعا المجلس الوطني لجمعية مار منصور دي بول ​لبنان​، في بيان، إلى "لقاء صلاة لإطلاق ورشة ترميم ​كنيسة مار منصور​ المهدمة في ​وسط بيروت​، رغم الظروف الإقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها وطننا ورغم الضائقة المالية التي تطال طبقات مجتمعنا كافة وخصوصا الفقيرة منها"، مشيرا الى أن :كنيسة مار منصور دي بول ليست صرحا للعبادة وحسب، إنما هي مركز إشعاع إجتماعي وثقافي ورمز للتعاضد الوطني وبترميمها تسعى جمعية مار منصور دي بول لبنان إلى إحياء الدور الوطني والإنساني لهذا المعبد".

واقام المرشد الوطني للجمعية والرئيس الإقليمي للآباء اللعازاريين في ​الشرق الأوسط​ الأب زياد الحداد صلاة التبريك، لمناسبة الزيارة الأولى للرئيس العام العالمي للجمعية ريناتو ليما دي أوليفيرا، والتي تتزامن مع بدء سنة اليوبيل الـ 160 لتأسيس الجمعية في لبنان.

