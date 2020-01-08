الغريب التقى مبعوث الشرق الأوسط لأمانة الدولة السويسرية للهجرة

عرض وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ​صالح الغريب​ في مقرّ الوزارة مع مبعوث ​الشرق الأوسط​ لأمانة الدولة السويسرية للهجرة السفير أورس فون أرب، رئيس مكتب الأمن في كانتون ​زوريخ​ ماريو فير، مدير عام مكتب ​الهجرة​ في زوريخ اورس بتشارت، مستشار المدير العام فرانز باتيغ، و​السفيرة السويسرية​ مونيكا شمودز كيرغوز، ملف ​النزوح السوري​، وخطة العودة التي أعدّتها الوزارة، والتي كان قد اتُفق في الجلسة الأخيرة ل​مجلس الوزراء​ في ​بعبدا​، ان يتمّ اقرارها بمدة لا تتجاوز الشهر.

وأمل الوزير الغريب ان تتمكّن ​الحكومة​ المقبلة من اقرار هذه الخطة بشكل يوائم بين حق النازحين بالعودة الى بلادهم، وتخفيف الضغط عن كاهل المجتمعات اللبنانية المضيفة التي تمرّ بأصعب أزمة اقتصادية.