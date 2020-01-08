الغريب التقى مبعوث الشرق الأوسط لأمانة الدولة السويسرية للهجرة

عرض وزير الدولة لشؤون النازحين في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي صالح الغريب في مقرّ الوزارة مع مبعوث الشرق الأوسط لأمانة الدولة السويسرية للهجرة السفير أورس فون أرب، رئيس مكتب الأمن في كانتون زوريخ ماريو فير، مدير عام مكتب الهجرة في زوريخ اورس بتشارت، مستشار المدير العام فرانز باتيغ، والسفيرة السويسرية مونيكا شمودز كيرغوز، ملف النزوح السوري، وخطة العودة التي أعدّتها الوزارة، والتي كان قد اتُفق في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في بعبدا، ان يتمّ اقرارها بمدة لا تتجاوز الشهر.
وأمل الوزير الغريب ان تتمكّن الحكومة المقبلة من اقرار هذه الخطة بشكل يوائم بين حق النازحين بالعودة الى بلادهم، وتخفيف الضغط عن كاهل المجتمعات اللبنانية المضيفة التي تمرّ بأصعب أزمة اقتصادية.
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