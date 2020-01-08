الطبش: اللجان النيابية المشتركة صادقت على قانون شركات التوظيف الخاص

اشار النائب ​رولا الطبش​ الى ان ​اللجان النيابية المشتركة​ صادقت على قانون شركات التوظيف الخاص. ولفتت في تصريح لها، الى ان هذا القانون يعتبر من اهم القوانين التي ترعى الشركات الناشئة واداة مهمة لتمويلها، ويعد من البنود الإصلاحية التي نص عليها سيدر.

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