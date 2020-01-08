نجاح واكيم هنأ العراق بقرار انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من أراضيه

هنأ رئيس "​حركة الشعب​" ​نجاح واكيم​ في رسالتين، رئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​ ورئيس ​مجلس الوزراء العراقي​ ​عادل عبد المهدي​ بالقرار المشرف والشجاع لكليهما بخصوص القرار القاضي بانسحاب ​القوات​ العسكرية الأجنبية من الأراضي العراقية.

وفي رسالته الى الحلبوسي،قال واكيم:"إن الموقف التاريخي المشرف ل​مجلس النواب العراقي​ الموقر سوف تكون له نتائج مهمة، ليس على صعيد العراق وحسب، ولكنه سوف يشكل دفعا قويا لنضال أمتنا العربية من أجل التحرر والعزة. أتوجه بكل ​المحبة​ والتقدير لشخصكم الكريم، ومن خلالكم إلى الأخوة أعضاء مجلس النواب العراقي".

وفي رسالته الى عبد المهدي، قال واكيم:""تابعنا باهتمام الخطوات الشجاعة التي اتخذتموها من أجل انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من العراق الشقيق. إن موقفكم التاريخي هذا الذي يعبر عن وطنيتكم المخلصة يحظى بكل التقدير والاحترام من قبل شعبنا العربي، ومن قبل جميع الأحرار في ​العالم​. ليوفقكم الله دائما لما فيه خير العراق وعزته".



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