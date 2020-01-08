وزير الخارجية التركية يزور العراق غدا بإطار المبادرات الدبلوماسية لتخفيف التوتر

ذكرت وزارة الخارجية التركية أنّ "وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو سيزور العراق، يوم غد الخميس، ضمن إطار المبادرات الدبلوماسيّة المكثّفة لتخفيف التوتّر المتصاعد في المنطقة نتيجة التطوّرات الأخيرة".
وأوضحت في بيان، أنّ "الزيارة الّتي من المتوقَّع أن تستمرّ يومًا واحدًا، ستتضمّن إجراء مباحثات حول المستجدات الإقليميّة، والقضايا الثنائيّة بين البلدين".
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدتَين أميركيتَين في العراق، بعشرات الصواريخ الباليستيّة، ردًّا على مقتل قائد فيلق "القدس الإيراني" الجنرال قاسم سليماني، بغارة أميركية في بغداد، يوم الجمعة.
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