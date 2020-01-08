"روسيا اليوم": إخلاء القوات الأميركية حقل العمر النفطي بدير الزور

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​"، أنه ثمة أنباء عن بدء ​القوات​ الأميركية إخلاء ​حقل العمر النفطي​، ومعمل كونيكو للغاز في ريف ​دير الزور​، مشيرةً الى أن هذه القوات ستتوجه إلى قاعدة الشدادي ب​ريف الحسكة​ الجنوبي.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​​العراق​​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​.

بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن البنتاغون يوم الجمعة الماضي عن إغتيال اللواء سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.