بومبيو: النظام الإيراني دنّس كل ما كان عزيزا على الإيرانيين

رأى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، فجأة أصبح مهتما بالثقافة الفارسية"، معتبرا أنه "لم يضر الحضارة الفارسية أحدا بقدر ما أضرتها ​الجمهورية​ الإسلامية. فهم أهانوا "كورش الكبير" والأعياد الشهيرة مثل نوروز. لقد حظروا الرقص والاحتفال ووضعوا نهاية للتسامح الديني". ولفت بومبيو في تصريح الى أن "​النظام الإيراني​ دنّس كل ما كان عزيزا على الإيرانيين"، مشددا على أن "​الولايات المتحدة​ تحمل احتراما كبيرا للحضارة الفارسية ورموزها، مثل برسبوليس، وميدان نقش جهان، وقبر الملك كورش الكبير"، مضيفا: "نظام ​علي خامنئي​ ​الفاسد​ يجب أن ينصت للشعب الإيراني، فهم يريدون استعادة حضارتهم ووطنهم".

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