الخارجية الفرنسية: على اتصال بكل الأفرقاء لمحاولة تهدئة التوترات

نددت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ بالهجمات الإيرانية التي إستهدفت قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​​العراق​، مؤكدة أنها على اتصال بكل الأفرقاء لمحاولة تهدئة التوترات. يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق. وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

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