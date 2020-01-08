اردوغان التقى بوتين بإسطنبول قبيل افتتاح مشروع خط أنابيب السيل التركي

إنطلق اللقاء المرتَقب بين الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، في مركز خليج للمؤتمرات في مدينة ​إسطنبول​. ويأتي لقاء الرئيسين، قبيل مشاركتهما في افتتاح مشروع خط أنابيب السيل التركي، الناقل للغاز الروسي إلى ​أوروبا​ عبر الأراضي التركية. وكان بوتين قد وصل إلى إسطنبول مساء أمس الثلثاء، للمشاركة في افتتاح خط أنابيب "السيل التركي".

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