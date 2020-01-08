بزي: بري سيحدد جلسة للموازنة قبل نهاية الشهر ومصرّ على مشهد حكومي جامع

أوضح النائب علي بزي، بعد لقاء الأربعاء النيابي، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدّد جلسة لموازنة 2020 قبل نهاية هذا الشهر، وقدعَرض مقاربته للملف الحكومي وأكّد أنّ اللبنانيين وفي ظلّ الوقائع الماليّة والاقتصاديّة لا يأبهون لهذا الكم من الثرثرات السياسيّة، بل همّهم حكومة تطمئن الناس".
وركّز على أنّ "موقف بري كان واضحًا منذ البداية، ومنذ 3 أشهر نحن ندور في الحلقة والدوامة نفسها. منذ الأساس كان بري مصرًّا على مشهد حكومي جامع، تلتقي فيه كلّ الإرادات السياسيّة"، لافتًا إلى أنّ "بري أسدى نصائح لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب بضرروة التواصل مع جميع القوى السياسيّة". وشدّد على "أنّنا ننتمي إلى مدرسة تجمع ولا تفرّق، وبري يعتبر أنّ الوقت ليس وقت التلهّي بشكل الحكومة ولونها على حساب جوهرها وبرنامجها".
وأشار بزي إلى أنّ "بري اعتبر أنّ العدوان الّذي طاول سيادة العراق يشكّل تصعيدًا خطيرًا، ممّا سيغيّر ملامح الصراع الذي سيطر على المنطقة وقطع كل الخطوط الحمراء".
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