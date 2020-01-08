الحكومة الكويتية تنفي نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان

نقلت قناة "العربية" عن الحكومة الكويتية، نفيها نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان.
وكانت قد نقلت "وكالة الأنباء الكويتية- كونا" عن وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، إعلانه أنّه "الولايات المتحدة الأميركية ستسحب قواتها من معسكر عريفجان الكويتي خلال 3 أيام". ولفت إلى أنّ "قرار الانسحاب الأميركي كان مفاجئًا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)".
بعدها، أعلنت الوكالة أنّه "تمّ اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".
يُذكر أنّ الحرس الثوري الإيراني، كان قد أعلن فجر اليوم أنّه نفّذ هجومًا صاروخيًّا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمّان قوات أميركية.
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