الحكومة الكويتية تنفي نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان

نقلت قناة "العربية" عن ​الحكومة الكويتية​، نفيها نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان.

وكانت قد نقلت "وكالة الأنباء الكويتية- كونا" عن وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، إعلانه أنّه "​الولايات المتحدة الأميركية​ ستسحب قواتها من معسكر عريفجان الكويتي خلال 3 أيام". ولفت إلى أنّ "قرار الانسحاب الأميركي كان مفاجئًا، ونحن على تواصل مع ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)".

بعدها، أعلنت الوكالة أنّه "تمّ اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي ​تويتر​".

يُذكر أنّ ​الحرس الثوري الإيراني​، كان قد أعلن فجر اليوم أنّه نفّذ هجومًا صاروخيًّا على قاعدة عين الأسد في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، وقاعدة أخرى في ​أربيل​، والاثنتين تضمّان قوات أميركية.