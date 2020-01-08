اعلنت الرئاسة السورية تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق فيما يتعرض له، مؤكدة على حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات والاعتداءات الأميركية،محملة في نفس الوقت النظام الأميركي مسؤولية كل ما يجري من تداعيات وذلك بسبب سياسته الرعناء والعقلية المتغطرسة التي تحكم أفعاله وتجعلها أفعال عصابات لا سياسات دول.

واشارت إلى أن من حق الدول الحرة الرد على العدوان عليها بالطرق التي تراها مناسبة وأن على ​الولايات المتحدة​ أن تتعلم كيف تتخلى عن نهج إخضاع الآخرين ومحاولة فرض الهيمنة والإرادة الأمريكية عليهم، مشددة على أن النظام الأميركي هو المسؤول الأول والأخير عن إثارة الفتن والنعرات والاضطرابات في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة السورية أكدت على حق إيران في الدفاع عن نفسها: أميركا مسؤولة عن إثارة الفتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.