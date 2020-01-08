وزير الدفاع الكويتي: تلقينا خطابا رسميا بسحب كل القوات الأميركية خلال 3 أيام من معسكر عريفجان

نقلت "وكالة الأنباء الكويتية- كونا" عن وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور إعلانه "أنّه تلقّى خطابًا رسميًّا من قائد معسكر عريفجان، يعلن سحب كلّ ​القوات الأميركية​ خلال 3 أيام".

ولفت المنصور إلى أنّ "قرار الانسحاب كان مفاجئًا، ونحن على تواصل مع ​وزارة الدفاع الأميركية​ (البنتاغون)".