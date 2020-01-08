نقلت "وكالة الأنباء الكويتية- كونا" عن وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور إعلانه "أنّه تلقّى خطابًا رسميًّا من قائد معسكر عريفجان، يعلن سحب كلّ القوات الأميركية خلال 3 أيام".
ولفت المنصور إلى أنّ "قرار الانسحاب كان مفاجئًا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الكويتي: تلقينا خطابا رسميا بسحب كل القوات الأميركية خلال 3 أيام من معسكر عريفجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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