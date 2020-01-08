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السلطات الايرانية تعثر على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

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عثرت فرق البحث والإنقاذ الإيرانية على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من مطار ​طهران​ الرئيسي، وفق ما أعلنت ​هيئة الطيران المدني​ الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الهيئة رضا جعفرزاده "تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية 737 التي تحطمت هذا الصباح".

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