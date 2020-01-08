رئيس الوزراء العراقي: إيران أبلغتنا بالعملية قبل تنفيذها

أعلن المكتب الإعلامي رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ في بيان أنه "بعد منتصف الليل بقليل من يوم الاربعاء الموافق 8/1/2020، تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان الرد الايراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني قد بدأ او سيبدأ بعد قليل وان الضربة ستقتصر على اماكن تواجد الجيش الاميركي في العراق دون ان تحدد مواقعها"، مبينا أنه "في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الاميركي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الاميركية في قاعدتي عين أسد في الانبار وحرير في اربيل وفي مواقع اخرى".

وكشف "أننا كنا قد انذرنا فور تلقينا خبر الهجوم القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة"، مؤكدا أنه "لم تردنا لحد اللحظة اية خسائر بشرية لدى الجانب العراقي ولم تردنا رسميا الخسائر في جانب قوات التحالف".

ولفت الى أن "عبد المهدي بقي يتابع التطورات منذ بدء الهجوم والى هذه الساعة ويجري الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من اول ضحاياها"، مشددا على أن "العراق اذ يرفض اي انتهاك لسيادته والاعتداء على اراضيه فان الحكومة مستمرة بمحاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض ابنائه للخطر"، داعيا الجميع الى "ضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الازمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة".